06.03.2026 12:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Freitagmittag mit Kursplus

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Freitagmittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von NEL ASA. Zuletzt wies die NEL ASA-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 0,191 EUR nach oben.

NEL ASA
0.17 CHF 2.96%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für das NEL ASA-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 0,191 EUR. Im Tageshoch stieg die NEL ASA-Aktie bis auf 0,194 EUR. Bei 0,192 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 1'272'000 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,334 EUR) erklomm das Papier am 12.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,817 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,166 EUR fiel das Papier am 07.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 14,991 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für NEL ASA-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen. NEL ASA liess sich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. NEL ASA hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,47 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,04 NOK je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 330.48 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von -20,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NEL ASA 415.56 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2026 terminiert.

In der NEL ASA-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,267 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie unter Druck: Umsatzrückgang und anhaltende Verluste setzen zu

Cavendish Hydrogen-Aktie verliert: NEL-Tochter weitet Verluste in Q4 aus

Ausblick: NEL ASA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nachrichten zu NEL ASA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu NEL ASA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
30.09.25 NEL ASA Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.25 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
12.03.25 NEL ASA Market-Perform Bernstein Research
14.01.25 NEL ASA Market-Perform Bernstein Research
13.01.25 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel

NEL ASA 0.17 2.96%

