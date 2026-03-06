NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Freitagmittag mit Kursplus

Um 12:28 Uhr ging es für das NEL ASA-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 0,191 EUR. Im Tageshoch stieg die NEL ASA-Aktie bis auf 0,194 EUR. Bei 0,192 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 1'272'000 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,334 EUR) erklomm das Papier am 12.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,817 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,166 EUR fiel das Papier am 07.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 14,991 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für NEL ASA-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen. NEL ASA liess sich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. NEL ASA hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,47 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,04 NOK je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 330.48 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von -20,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NEL ASA 415.56 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2026 terminiert.

In der NEL ASA-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,267 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

