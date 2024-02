NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Dienstagnachmittag im Sinkflug

Die NEL ASA-Aktie musste um 04:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 7,2 Prozent auf 0,423 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,417 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,460 EUR. Bisher wurden via Tradegate 12'051'208 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,725 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 307,587 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,417 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NEL ASA-Aktie 1,560 Prozent sinken.

NEL ASA liess sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 28.02.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von NEL ASA rechnen Experten am 13.02.2025.

Redaktion finanzen.ch