NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
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05.10.2026 09:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die NEL ASA-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 0,192 EUR.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 0,192 EUR. Das bisherige Tagestief markierte NEL ASA-Aktie bei 0,191 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,193 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 276'588 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,366 EUR) erklomm das Papier am 26.05.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 89,969 Prozent Luft nach oben. Am 26.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,173 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,031 Prozent würde die NEL ASA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2025. NEL ASA liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 NOK in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 153.41 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von -11,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 173.92 Mio. NOK erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NEL ASA am 21.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 21.10.2027 erwartet.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,311 NOK je NEL ASA-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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