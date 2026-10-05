NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
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05.10.2026 16:29:00
NEL ASA Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von NEL ASA
Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die NEL ASA-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 0,190 EUR ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,6 Prozent auf 0,190 EUR. Die NEL ASA-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,190 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,193 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1'589'120 NEL ASA-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,366 EUR) erklomm das Papier am 26.05.2026. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 92,166 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.02.2026 (0,173 EUR). Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 8,991 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten NEL ASA-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus. NEL ASA gewährte am 15.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 NOK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -11,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 153.41 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 173.92 Mio. NOK in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 21.10.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 21.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass NEL ASA im Jahr 2026 -0,311 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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