NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
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05.10.2026 12:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Montagmittag schwächer
Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 0,191 EUR.
Die NEL ASA-Aktie notierte um 12:28 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 0,191 EUR. Das Tagestief markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,191 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,193 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1'137'701 NEL ASA-Aktien umgesetzt.
Am 26.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 0,366 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 91,361 Prozent über dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.02.2026 Kursverluste bis auf 0,173 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 9,372 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NEL ASA am 15.07.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 NOK in den Büchern gestanden. NEL ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 153.41 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -11,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173.92 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 21.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 21.10.2027 präsentieren.
Analysten gehen davon aus, dass NEL ASA 2026 einen Verlust in Höhe von -0,311 NOK je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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