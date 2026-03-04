Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235

04.03.2026 16:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NEL ASA. Das Papier von NEL ASA legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 3,2 Prozent auf 0,184 EUR.

Um 16:28 Uhr wies die NEL ASA-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 0,184 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,186 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,176 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2'849'055 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,334 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 81,665 Prozent Luft nach oben. Bei 0,166 EUR fiel das Papier am 07.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,630 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten NEL ASA-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier. Am 26.02.2026 hat NEL ASA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt. NEL ASA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,47 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,04 NOK je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -20,47 Prozent auf 330.48 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 415.56 Mio. NOK gelegen.

Am 06.05.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2026 dürfte NEL ASA einen Verlust von -0,267 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

