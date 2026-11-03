NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Dienstagvormittag mit Kursverlusten

Der NEL ASA-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 0,185 EUR. Die NEL ASA-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,183 EUR nach. Bei 0,186 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 284'453 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 0,366 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 97,141 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,173 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,634 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten NEL ASA-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 15.10.2026. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,05 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat NEL ASA im vergangenen Quartal 111.65 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -63,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NEL ASA 303.37 Mio. NOK umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte NEL ASA am 19.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

In der NEL ASA-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,310 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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