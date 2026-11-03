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03.11.2026 12:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA verliert am Mittag

NEL ASA Aktie News: NEL ASA verliert am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 0,186 EUR abwärts.

NEL ASA
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Die NEL ASA-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 0,186 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,183 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,186 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 658'519 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Bei 0,366 EUR erreichte der Titel am 26.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 49,166 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,173 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 7,337 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 15.10.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,05 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -63,20 Prozent zurück. Hier wurden 111.65 Mio. NOK gegenüber 303.37 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

NEL ASA wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NEL ASA 2026 einen Verlust in Höhe von -0,310 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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22.04.26 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
18.03.26 NEL ASA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 NEL ASA Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.25 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
12.03.25 NEL ASA Market-Perform Bernstein Research
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Aktien in diesem Artikel

NEL ASA 0.17 1.19% NEL ASA

NEL ASA am 03.11.2026

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