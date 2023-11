NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Freitagmittag freundlich

Um 12:28 Uhr stieg die NEL ASA-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 0,715 EUR. Die NEL ASA-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,723 EUR an. Mit einem Wert von 0,700 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 3'631'375 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,725 EUR. Mit einem Zuwachs von 141,121 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2023 bei 0,561 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,504 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 25.10.2023.

Am 28.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden. NEL ASA dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch