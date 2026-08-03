Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’383 0.3%  SPI 20’224 0.3%  Dow 53’139 1.3%  DAX 26’064 1.7%  Euro 0.9324 0.2%  EStoxx50 6’429 1.1%  Gold 4’034 -0.2%  Bitcoin 51’238 0.0%  Dollar 0.8094 0.3%  Öl 83.3 -7.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Sika41879292Rheinmetall345850Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS erhält wegen Geldwäscherei-Mängeln Millionenbusse - Aktie dennoch in Grün
Micron-Aktie: Analysten sehen Verdopplungspotenzial beim Speicherchip-Riesen
DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Hold-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie
Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet BMW-Aktie
Ölaktien im Vergleich: ExxonMobil, Chevron oder Occidental - wer hat mehr Potenzial?
Suche...

NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.08.2026 16:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Montagnachmittag fester

NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Montagnachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von NEL ASA. Zuletzt stieg die NEL ASA-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 0,197 EUR.

NEL ASA
0.18 CHF 1.70%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von NEL ASA konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 0,197 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,199 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,195 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2'899'661 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 0,366 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.05.2026). Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 85,345 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 0,173 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NEL ASA-Aktie 13,923 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NEL ASA-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen. NEL ASA liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,07 NOK je Aktie eingebüsst. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -11,79 Prozent auf 153.41 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 173.92 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NEL ASA am 21.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können NEL ASA-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.

In der NEL ASA-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,330 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Aktie im Blick: NEL verzeichnet Auftragsschub im zweiten Quartal - Dennoch tiefrote Zahlen

Ausblick: NEL ASA legt Quartalsergebnis vor

Erste Schätzungen: NEL ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NEL ASA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu NEL ASA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
22.04.26 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
18.03.26 NEL ASA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 NEL ASA Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.25 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
12.03.25 NEL ASA Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Inside Trading & Investment

15:51 UBS Logo UBS KeyInvest: Börsen zwischen Bilanzen, KI-Fieber und Zinsfurcht
12:00 ETF Compass Juli-Review: Krypto-ETFs als grosse Gewinner mit bis zu 28 Prozent Plus
02.08.26 Logo WHS 3 Profi-Trader zeigen: So entsteht ein erfolgreicher Trade
30.07.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf ABB Ltd, Adecco Group AG, Nestle SA, Swatch Group AG
30.07.26 Marktüberblick: Rheinmetall nach Zahlen gefragt – Können die Bullen dem DAX neue Impulse liefern?
29.07.26 KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
28.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, UBS
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’977.85 19.79 SNQBQU
Short 15’291.50 13.79 SOOB1U
Short 15’864.31 8.83 SABWMU
SMI-Kurs: 14’383.21 03.08.2026 16:12:34
Long 13’822.38 19.93 SHBTNU
Long 13’515.37 14.00 S8B67U
Long 12’937.30 8.97 SDFBZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

NEL ASA 0.18 2.27% NEL ASA

Meistgelesene Nachrichten

Rohstoffe im Juli 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Elon Musk warnt: Amerika steuert auf Staatsbankrott zu - KI als letzte Hoffnung
Oracle-Aktie nach 52-Wochen-Tief: Warum eine Verdopplung bis 2028 realistisch sein könnte
Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht letztendlich Zuschläge
AstraZeneca-Aktie tiefrot: Pharmariese prüfte wohl Übernahme von Bristol Myers Squibb
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Ausblick: Lufthansa legt Quartalsergebnis vor
Vor Senatsabstimmung: Goldman-Sachs-Chef Solomon spricht sich für Clarity Act aus
Sandoz-Aktie verliert: Konzern räumt Rechtsstreit in den USA mit Millionenvergleich aus