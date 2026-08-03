NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Montagnachmittag fester

Das Papier von NEL ASA konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 0,197 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,199 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,195 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2'899'661 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 0,366 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.05.2026). Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 85,345 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 0,173 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NEL ASA-Aktie 13,923 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NEL ASA-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen. NEL ASA liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,07 NOK je Aktie eingebüsst. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -11,79 Prozent auf 153.41 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 173.92 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NEL ASA am 21.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können NEL ASA-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.

In der NEL ASA-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,330 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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