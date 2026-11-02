NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Nachmittag mit Verlusten

Der NEL ASA-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 0,186 EUR. Die NEL ASA-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,185 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,189 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1'539'036 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Bei 0,366 EUR markierte der Titel am 26.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 96,084 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,173 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NEL ASA-Aktie 7,683 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NEL ASA-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen. Am 15.10.2026 äusserte sich NEL ASA zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,05 NOK in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -63,20 Prozent auf 111.65 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 303.37 Mio. NOK gelegen.

Am 19.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von NEL ASA rechnen Experten am 01.03.2028.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,310 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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