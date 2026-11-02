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02.11.2026 12:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA verbilligt sich am Mittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von NEL ASA. Der NEL ASA-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 0,186 EUR.
Das Papier von NEL ASA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 0,186 EUR abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die NEL ASA-Aktie bis auf 0,186 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,189 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 912'806 NEL ASA-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2026 auf bis zu 0,366 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 96,084 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,173 EUR am 26.02.2026. Abschläge von 7,135 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem NEL ASA seine Aktionäre 2025 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten. NEL ASA veröffentlichte am 15.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,05 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 111.65 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -63,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 303.37 Mio. NOK umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte NEL ASA am 19.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass NEL ASA einen Verlust von -0,310 NOK je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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