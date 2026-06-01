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NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235

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01.06.2026 09:29:00

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von NEL ASA. Zuletzt ging es für die NEL ASA-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 0,341 EUR.

NEL ASA
0.32 CHF -1.25%
Kaufen Verkaufen

Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 0,341 EUR. Der Kurs der NEL ASA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,336 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,350 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1'730'195 NEL ASA-Aktien.

Bei 0,366 EUR erreichte der Titel am 26.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 7,342 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 0,173 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2026). Abschläge von 49,163 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten NEL ASA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Am 22.04.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,10 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -4,66 Prozent auf 148.10 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte NEL ASA 155.34 Mio. NOK umgesetzt.

Am 15.07.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der NEL ASA-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 21.07.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NEL ASA 2026 einen Verlust in Höhe von -0,230 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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18.03.26 NEL ASA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 NEL ASA Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.25 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
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SMI-Kurs: 13’474.04 01.06.2026 09:14:35
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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