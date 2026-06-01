NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
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01.06.2026 09:29:00
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von NEL ASA. Zuletzt ging es für die NEL ASA-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 0,341 EUR.
Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 0,341 EUR. Der Kurs der NEL ASA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,336 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,350 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1'730'195 NEL ASA-Aktien.
Bei 0,366 EUR erreichte der Titel am 26.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 7,342 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 0,173 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2026). Abschläge von 49,163 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten NEL ASA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Am 22.04.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,10 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -4,66 Prozent auf 148.10 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte NEL ASA 155.34 Mio. NOK umgesetzt.
Am 15.07.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der NEL ASA-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 21.07.2027.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NEL ASA 2026 einen Verlust in Höhe von -0,230 NOK ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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