NEL-Aktie: Håkon Volldal wird neuer CEO - aber wer ist das eigentlich?

Bereits Mitte 2021 hat Jon André Løkke angekündigt, dass er nach über fünf Jahre an der Unternehmensspitze seine Position als CEO abgeben will. Ein geeigneter Nachfolger wurde auch gefunden und so übergab Løkke zum 1. Juli 2022 den Stab an Håkon Volldal und wechselte wie selbst gewünscht in den Verwaltungsrat.

Erfahrener CEO

Håkon Volldal, der seine Ausbildung an der Norwegian University of Science and Technology (NTNU) machte, ist zwar hierzulande ein relativ unbekannter Manager, doch hat er bereits Erfahrung darin, einen Global Player zu führen. Vor seinem Wechsel zu NEL ASA war er nämlich schon CEO bei Q-Free ASA, einem börsennotierten Logistikexperten mit Hauptsitz in Trondheim, der intelligente Lösungen für Maut und Verkehrsmanagement entwickelt. Davor bekleidete der inzwischen 45-Jährige verschiedene Führungspositionen bei namhaften Konzernen wie dem Beratungsunternehmen McKinsey & Company sowie bei TOMRA Systems, einem der weltweit führenden Anbieter von Recyclingmaschinen. Während seiner beruflichen Karriere konnte er laut seinem LinkedIn-Eintrag Erfahrungen auf dem europäischen, nordamerikanischen sowie asiatischen Markt sammeln, einschliesslich eines zweijährigen Aufenthalts in den USA.

"Ich habe mich lange auf diesen Tag gefreut", sagte der neue CEO anlässlich seines Amtsantritts. Die bisherige Ausrichtung und Strategie von NEL scheint er zunächst nicht ändern zu wollen: "Wir werden unser Unternehmen und unser Technologieangebot weiterentwickeln, unsere Kunden bei der Dekarbonisierung ihrer Geschäfte unterstützen und unsere Position als Marktführer für grüne Wasserstofftechnologien beibehalten".

Eine bessere Welt schaffen

"NEL ist ein spannendes Unternehmen mit einer glänzenden Zukunft, nicht nur kommerziell, sondern auch als wichtiger Teil der grünen Energiewende", erklärte Håkon Volldal, was ihn an dem Unternehmen begeistert. Weiter sagte er: "Ich möchte mein Berufsleben in Unternehmen verbringen, die die Welt zu einem besseren Ort machen, und NEL ist zweifellos ein solches Unternehmen".

Über NEL

Nel ASA ist ein global operierender Wasserstoff-Riese mit Sitz im norwegischen Oslo. Der Hydrogen-Spezialist deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab - von der Produktion über die Speicherung, den Vertrieb bis zu Tankstellen.

Dabei konzentriert sich NEL auch auf die Herstellung von sogenanntem grünem Wasserstoff, also Wasserstoff, welcher im Gegensatz zu sogenanntem grauem Wasserstoff nicht mit Kohlestrom sondern aus erneuerbarem Strom erzeugt wird. Bisher ist grüner Wasserstoff aus Kostengründen noch nicht massentauglich. Doch das will NEL ändern.

