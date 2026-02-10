Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’511 -0.1%  SPI 18’691 0.0%  Dow 50’417 0.6%  DAX 24’986 -0.1%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’050 -0.2%  Gold 5’021 -0.8%  Bitcoin 53’177 -1.1%  Dollar 0.7667 0.0%  Öl 68.9 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche1203204NVIDIA994529Rheinmetall345850Novartis1200526Swiss Re12688156Idorsia36346343
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Allianz-Aktie mit Neutral
DKSH-Aktie im Plus: Partnerschaft mit Kemin Food Technologies in Thailand wird ausgebaut
Paramount-Aktie fester: Paramount für weitere Zahlungen für Warner-Übernahme bereit
ams-OSRAM-Aktie fester: Profitabilität in Q4 weiter verbessert
Bitcoin vor dem Aus? Cyber-Capital-Gründer sieht düstere Zukunft
Suche...

Nektar Therapeutics Aktie 1542642 / US6402681083

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.02.2026 17:24:56

Nektar Therapeutics Shares Surge 42% On Positive Phase 2b Atopic Dermatitis Data

(RTTNews) - Nektar Therapeutics (NKTR) shares soared 41.95 percent, up $15.55, to $52.62 on Tuesday after the company reported positive results from the 36-week blinded maintenance period of its Phase 2b REZOLVE-AD study of rezpegaldesleukin in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis.

The stock is trading at $52.62, compared with a previous close of $37.07. Shares opened at $47.19 and traded between $47.05 and $55.43 during the session on the Nasdaq. The last bid was $46.03 for 100 shares, while the ask stood at $60.41 for 200 shares. Trading volume reached about 5.05 million shares, sharply higher than the average volume of about 0.77 million.

Nektar Therapeutics shares have traded within a 52-week range of $6.45 to $66.92.

The study showed sustained clinical responses during the maintenance phase following the induction period, supporting the potential of the company's regulatory T-cell-targeted biologic therapy.

Nachrichten zu Nektar Therapeutics

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Nektar Therapeutics

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

14:00 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Bayer AG
12:21 Hochtief und E.ON: Profiteure der deutschen Infrastruktur-Offensive
12:12 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
09:08 Marktüberblick: Commerzbank gesucht
08:41 SMI startet verhalten in die neue Woche
06:58 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’079.28 19.59 SA5BBU
Short 14’358.00 13.79 SV5BGU
Short 14’884.96 8.95 SWKBJU
SMI-Kurs: 13’510.77 10.02.2026 17:30:00
Long 12’956.34 19.59 S7TBWU
Long 12’669.76 13.79 SRWBTU
Long 12’113.35 8.84 SWVBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Edelmetall oder Zockerpapier? Wird es Silber wie der GameStop-Aktie ergehen?
Ethereum Prognose: Netzwerk-Updates treiben Preis nach oben
TUI-Aktie legt zu: Konzern setzt auf Expansion im Billigreisesegment
XRP Kurs Prognose: Analysten sehen massives Potenzial – doch Wale rotieren in neuen Bitcoin-Sektor
DroneShield-Aktie stark: Neuer COO ernannt
Palantir-Aktie uneinheitlich: Michael Burry warnt offenbar vor möglichem Kurssturz
Dow schlussendlich kaum verändert -- SMI beendet Handel stabil -- DAX schliesslich über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich höher - Nikkei mit neuem Rekord
Bayer-Aktie gefragt: US-Behörde erteilt Genehmigung für Herbizid Stryax
Spotify-Aktie mit Kurssprung: Umsatz- und Gewinnplus
Analyse: UBS AG vergibt Buy an Rheinmetall-Aktie

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
17:53 Aktien Europa Schluss: Moderat schwächer - Einzelwerte deutlicher bewegt
17:49 Aktien Frankfurt Schluss: Dax zurück unter 25.000 Punkten - Anleger warten ab
17:47 Paramount zu weiteren Zahlungen für Warner-Deal bereit
17:41 Deutsche Anleihen: Erneute Kursgewinne
17:37 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 24. Februar 2026
17:37 TAGESVORSCHAU: Termine am 11. Februar 2026
17:32 EU-Chefdiplomatin: Russland gewinnt nicht - EU kann fordern
17:21 ROUNDUP 2: Jobabbau nach besseren Zahlen bei ams Osram
17:20 Was bald in der EU als alkoholfreier Wein gilt
17:11 ROUNDUP: Lichtkonzern ams Osram baut Stellen in Baden-Württemberg ab