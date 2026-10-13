Neil Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Neil Industries liess sich am 12.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Neil Industries die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.31 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.250 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 11.0 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Neil Industries 10.0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch