Negative Bewertungsänderung: DZ BANK stuft Commerzbank-Aktie auf Halten herunter

Die DZ Bank hat Commerzbank von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 46 auf 40 Euro gesenkt. Das Bankhaus habe starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Philipp Hässler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Negativ u?berrascht hätten ihn die Aussagen zur Entwicklung des Zinsüberschusses. Doch für Anleger bleibe die Übernahme durch Unicredit das beherrschende Thema. Er begründete die Abstufung mit fehlenden kurzfristigen Kurstreibern.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Commerzbank-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie verlor um 15:59 Uhr in der XETRA-Sitzung 2.7 Prozent auf 38.78 EUR. Bisher wurden heute 3’733’400 Commerzbank-Aktien gehandelt. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 10.7 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 14:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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