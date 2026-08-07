Needs Well gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Needs Well lud am 06.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14.94 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 3.65 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11.34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.35 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.62 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch