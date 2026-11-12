Needs Well: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Needs Well präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.10 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6.82 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Needs Well im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.72 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2.65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 18.04 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 23.42 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.17 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.55 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 10.03 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch