Nectar Lifesciences: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nectar Lifesciences hat am 14.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.14 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -7.850 INR erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 99.81 Prozent auf 0.1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 57.1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch