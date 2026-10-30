NEC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NEC gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.140 USD je Aktie vermeldet.

NEC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.87 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.79 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch