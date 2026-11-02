NEC Leasing: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NEC Leasing hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 188.69 JPY gegenüber 108.16 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NEC Leasing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28.25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 87.76 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 68.43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch