NEC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NEC hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 50.31 JPY. Im letzten Jahr hatte NEC einen Gewinn von 40.16 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NEC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 934.08 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 854.12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch