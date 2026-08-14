Nebius zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nebius hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Nebius hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.45 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 454.04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 582.3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 105.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch