Nebius Group Stock Falls 9% After Convertible Notes Offering Announcement

(RTTNews) - Nebius Group N.V. (NBIS) shares fell $21.94, or 8.83 percent, to $226.49 on Wednesday, after the AI cloud company announced plans to offer $4.50 billion worth of convertible senior notes in two series due 2030 and 2034.

The stock opened at $232.32 and traded between $213.75 and $236.19 during the session on the Nasdaq. It has traded in a 52-week range of $62.01 to $299.86. Trading volume reached 20.92 million shares, compared with an average daily volume of 20.89 million shares.

The company plans to use the proceeds to fund data centre construction, expand its AI cloud infrastructure, procure GPUs and for general corporate purposes. Nebius also expects to negotiate exchanges of some existing convertible notes for Class A shares.