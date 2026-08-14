Nebius Group präsentierte Quartalsergebnisse

Nebius Group hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 35.44 ARS vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 104.17 ARS erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 579.54 Prozent auf 820.42 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 120.73 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch