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Expansion 18.06.2026 15:38:00

Nebius-Aktie zieht zeitnah in NASDAQ 100 ein - KI-Rally schiebt Aktie auf Rekordniveau

Nebius-Aktie zieht zeitnah in NASDAQ 100 ein - KI-Rally schiebt Aktie auf Rekordniveau

Die Aktie von Nebius steht kurz vor einem wichtigen Index-Meilenstein und erreicht im Zuge der anhaltenden KI-Rally neue Höchststände.

Nebius
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• Nebius wird am 22. Juni in den NASDAQ 100 aufgenommen
• Die Aktie klettert auf Allzeit-Hoch
• Übernahme von Eigen AI

Der bevorstehende Eintritt in den NASDAQ 100 sorgt für zusätzliche Nachfrageimpulse durch Indexfonds und verstärkt die ohnehin dynamische Kursentwicklung bei Nebius. Die Aktie kletterte während des Mittwochshandels bis auf ein Rekordhoch von 297,93 US-Dollar und schloss letztlich etwas darunter. Am Donnerstag steigt der Titel an der NASDAQ zeitweise um 3,78 Prozent auf 291,53 US-Dollar.

Der KI-Cloud-Anbieter wird am 22. Juni in den NASDAQ 100 aufgenommen. Durch diesen Indexwechsel rückt Nebius stärker in den Fokus internationaler institutioneller Investoren, was die Handelbarkeit und Sichtbarkeit der Aktie weiter erhöht. Zudem sind passive Indexfonds gezwungen, die Aktie zu kaufen, was zusätzlichen Nachfrageeffekt erzeugt.

Eigen AI und strategische Expansion

Daneben profitiert Nebius davon, dass die Übernahme von Eigen AI, einem führenden Anbieter von Lösungen für Inferenz und Modelloptimierung, abgeschlossen wurde. Der Deal wurde nach behördlichen Genehmigungen am 10. Juni 2026 wirksam und war ursprünglich am 1. Mai angekündigt worden.

Der abgeschlossene Eigen-AI-Deal markiert einen Übergang von der strategischen Ankündigungsphase hin zur operativen Umsetzung. Mit dem Closing verschiebt sich der Blick darauf, wie schnell sich erwartete Synergien und zusätzliche Kundenbeiträge tatsächlich im Geschäft niederschlagen.

Zusätzlich wird der Zukauf im Volumen von 643 Millionen US-Dollar als Teil der KI-Offensive eingeordnet.

Was das für Anleger bedeutet

Für Anleger ergibt sich aus den beiden Entwicklungen vor allem ein kurzfristig verstärkter Nachfrageeffekt bei gleichzeitig wachsender Ergebnisverantwortung des Unternehmens.

Kurzfristig kann die Kombination aus Indexaufnahme und erhöhter institutioneller Nachfrage für zusätzliche Kursdynamik sorgen. Mittel- bis langfristig entscheidet jedoch die operative Umsetzung der KI-Strategie - insbesondere die Integration von Eigen AI und die Skalierung des Geschäfts - darüber, ob die aktuelle Bewertung durch Fundamentaldaten gestützt wird. Wer investiert ist, sollte daher neben der Indexwirkung vor allem die Entwicklung von Synergien und Wachstumssignalen genau beobachten.

Thomas Zoller, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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