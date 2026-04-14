nebag Aktie 505943 / CH0005059438
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14.04.2026 18:48:36
Nebag mit Gewinn von 0,43 Mio Fr. - Dividende von 0,30 Fr. je Aktie
Zürich (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft Nebag schliesst das Geschäftsjahr 2025 mit einem Reinergebnis von 0,43 Millionen Franken ab, wie die Beteiligungsgesellschaft am Dienstag mitteilte. Im Jahr davor hatte noch ein Verlust in Höhe von 5,3 Millionen resultiert.
Das Ergebnis pro Aktie betrug im vergangenen Jahr 0,05 Franken, was einer Nettoperformance von 0,84 Prozent entspricht. Derweil werden die Aktionäre mit einer Ausschüttung von 0,30 Franken am Gesamtergebnis beteiligt nach zuvor 0,29 Franken.
Die unterschiedlichen Anlagekategorien entwickelten sich laut dem Geschäftsbericht unterschiedlich: Beteiligungen erzielten eine Performance von 9,4 Prozent, langfristige Finanzanlagen zeigten eine negative Performance von minus 7,8 Prozent, während Obligationen mit 26,6 Prozent und übrige Anlagen mit 11,3 Prozent positiv abschnitten.
Der Verwaltungsrat beurteilt das Ergebnis angesichts des schwierigen Marktumfelds als ansprechend und will weiterhin einen Partner für einen Zusammenschluss suchen. Auch würden das ungewisse politische Umfeld sowie die kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten ihre Spuren in den Erfolgsrechnungen der Unternehmen hinterlassen. Nebag werde vor diesem Hintergrund ihre mittel sehr vorsichtig investieren.
awp-robot/mk
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