Nebag erwartet leichten Gewinn für 2025

Zürich (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft Nebag vermeldet für das Jahr 2025 einen leichten Rückgang des inneren Werts pro Aktie. Nach ersten Berechnungen lag der innere Wert des Unternehmens per Ende 2025 bei 62,08 Millionen Franken. Dies entspricht 6,80 Franken je Aktie, wie Nebag am Dienstag mitteilte. Am Ende des Vorjahres hatte er noch bei 7,03 Franken je Aktie gelegen.

Bereinigt um die Dividende von 0,29 Franken pro Aktie ergebe dies eine Jahresperformance von 0,87 Prozent. Der geschätzte Gewinn für 2025 belaufe sich auf 0,55 Millionen Franken, nachdem das Unternehmen im Vorjahr einen Verlust von 5,3 Millionen Franken vermeldet hatte.

Der definitive Geschäftsbericht 2025 wird am 14. April 2026 veröffentlicht, wie es weiter heisst. Die Generalversammlung findet am 29. Mai 2026 statt.

sc/dm