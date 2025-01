Nebag-Aktie unter Druck: Nebag erwartet 2024 niedrigeren inneren Wert und weiteres Verlustjahr

Nach ersten Berechnungen lag der innere Wert des Unternehmens per Ende 2024 bei 64,18 Millionen Franken. Dies entspricht 7,03 Franken je Aktie, wie Nebag am Freitag mitteilte. Am Ende des Vorjahres hatte er noch bei 7,93 Franken je Aktie gelegen.

Bereinigt um die Nennwertreduktion um 0,32 Franken pro Aktie ergebe dies eine Jahresperformance von -7,28 Prozent und einen geschätzten Jahresverlust von 5,30 Millionen Franken. Der definitive Geschäftsbericht 2024 wird am 14. April 2025 veröffentlicht. Die Generalversammlung findet am 16. Mai 2025 statt.

Die Nebag-Aktie notiert via SIX zeitweise 1,55 Prozent schwächer bei 6,35 Franken.

