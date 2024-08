Nebag-Aktie: Nebag verzeichnet im ersten Halbjahr Verlust

Der Halbjahresverlust lag bei 1,8 Millionen Franken, nach einem kleinen Gewinn von 0,3 Millionen Franken im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte.

Die Gesamtperformance kam bei -2,5 Prozent zu liegen. Insgesamt sei das Ergebnis für die Berichtsperiode "unbefriedigend" gewesen. So habe man "vom mehr oder weniger freundlichen Klima an den Finanzmärkten nur wenig profitieren können", schreibt VR-Präsident Martin Wipfli im Zwischenbericht an die Aktionäre. Insbesondere die grossen Beteiligungen hätten eine eher unbefriedigende Performance ausgewiesen.

Die strategischen Beteiligungen fuhren im ersten Halbjahr eine negative Performance von 1,6 Prozent ein. Dazu gehört etwa das Engagement bei der Plaston Holding oder der Polun Holding. Daneben ist Nebag in zahlreiche an der SIX kotierte bzw. OTC gehandelte Schweizer Unternehmen investiert.

In seinem Ausblick verbreitet Wipfli Optimismus. So sollte sich das geschäftliche Umfeld aufgrund der sinkenden Inflation und den rückläufigen Zinsen in den nächsten Monaten wieder normalisieren. Mit seinem Portfolio sei Nebag gut aufgestellt, um davon zu profitieren.

Die an der Generalversammlung angekündigte Suche nach einem Partner für einen Zusammenschluss habe noch zu keinem Ergebnis geführt. In der Berichtsperiode wurden zwar einige Gespräche geführt, es liege aber noch kein konkretes Angebot vor, schreibt Wipfli weiter.

hr/cg

Zürich (awp)