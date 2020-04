Neat, une option fintech alternative aux banques, lève 11 millions d'USD pour stimuler son développement international

HONG KONG, 8 avril 2020 /PRNewswire/ -- Neat, une société fintech basée à Hong Kong proposant des solutions financières modernes aux PME et aux start-up, a annoncé aujourd'hui la levée de 11 millions d'USD lors d'un premier tour de table, mené par Pacific Century Group (PCG), avec la participation de Visa et de MassMutual Ventures Southeast Asia, entre autres.

Cet investissement permettra à Neat de poursuivre son développement international en vue d'appuyer les entreprises faisant du commerce transfrontalier.

La vocation de Neat est de permettre « l'économie de l'entrepreneur » en partant de comptes commerciaux multidevises entièrement numériques pouvant être ouverts en ligne en 15 minutes, avec des cartes de paiement professionnelles et la possibilité d'envoyer et de recevoir des fonds partout dans le monde.

En outre, Neat et Visa ont conclu un partenariat stratégique et, dans les prochains mois, Neat émettra des cartes de crédit Visa destinées aux PME transfrontalières.

« Notre objectif est d'offrir une solution véritablement mondiale aux entreprises faisant du commerce transfrontalier, quelle que soit leur taille ou leur ancienneté sur le marché. Les cartes de crédit professionnelles, par exemple, peuvent être incroyablement difficiles à obtenir pour les jeunes entreprises », a déclaré David Rosa, le PDG et cofondateur de Neat. « Nous sommes ravis d'établir une collaboration avec Visa, l'un des leaders du paiement numérique, afin de proposer un produit longtemps fermé aux jeunes PME. »

À terme, Neat entend fluidifier le commerce international en offrant aux clients un moyen de transférer des fonds, mais également en utilisant un vaste écosystème d'outils automatisant leurs processus commerciaux (salaires, comptabilité, logistique, etc.) permettant à tout un chacun de gérer avec aisance une entreprise internationale.

Avec plus de 500 millions de start-up et d'autres PME dans le monde, cette levée de fonds sera utilisée pour stimuler le développement international de Neat, surtout :

Après avoir ouvert un bureau à Shenzhen en 2019 ciblant les exportateurs chinois, Neat vient d'ouvrir un nouveau bureau à Londres pour démarrer des activités en Europe de l'Ouest permettant de relier les deux marchés (les entrepreneurs européens commerçant avec la Chine).

Neat continuera de développer ses canaux de prospection commerciale dans toute l'Asie du Sud-Est.

Outre ses licences actuelles, Neat s'attachera à obtenir les licences requises à travers le monde pour alimenter la croissance de ses activités.

Pour mieux illustrer le caractère transfrontalier de sa clientèle, Neat a également transformé son site Web, qui passe de www.neat.hk à www.neatcommerce.com .

Ryan Collins, le Directeur général de MassMutual Ventures, a déclaré : « Nous sommes fiers de soutenir la vision de Neat, qui consiste à soutenir les entrepreneurs. Il y a incontestablement une demande en de meilleurs produits financiers à destination des PME, en particulier pour ce qui est des paiements et des échanges transfrontaliers, et nous sommes sûrs que l'équipe dévouée et innovante de Neat y répondra. »

« Nous pensons qu'il faut concrètement fluidifier le commerce transfrontalier pour les entreprises ambitieuses du monde entier. Cet apport de capitaux alimentera notre croissance en permettant aux jeunes PME de fonctionner sans heurt entre l'Europe et l'Asie », a déclaré David Rosa. « La levée de fonds réussie montre clairement que nous sommes sur la bonne voie. »

