Neat mobilise des financements frais alors que la COVID-19 pousse une demande d'aide à la croissance internationale des PME par sa plateforme de technologie financière

HONG KONG, 19 août 2020 /PRNewswire/ -- Neat, société de 'FinTech' basée à Hong Kong proposant en ligne des constitutions d'entreprises et des portefeuilles multidevises pour PME transfrontalières, a fait part aujourd'hui de la mobilisation d'une rallonge de 4 millions de dollars USD sur son financement de 11 millions de dollars USD en série A conclu en avril 2020. Cette extension de la série A a bénéficié de la participation de MassMutual Ventures, Pacific Century Group, Linear Capital et Robby Hilkowitz, investisseurs existants, ainsi que de Vectr Fintech comme nouvel investisseur.

La vision de Neat est de faciliter l'économie d'entreprise et d'appuyer les échanges commerciaux des PME à l'échelle mondiale. Les voyages autour du globe certes sont paralysés, mais il n'en va pas de même pour le commerce transfrontalier. Les échanges commerciaux internationaux des PME sont de plus en plus à la recherche d'alternatives en ligne afin de faciliter leurs besoins d'affaires à l'échelle de la planète.

Le produit-programme de Neat pour constitution en ligne de sociétés et portefeuilles multidevises totalement numériques s'adapte de façon idéale aux besoins de l'entrepreneur d'aujourd'hui.

Si la COVID-19 a entraîné un ralentissement économique, les nouvelles constitutions de sociétés continuent à se multiplier : plus de 175 000 nouvelles sociétés enregistrées au Royaume-Uni pendant le deuxième trimestre de 2020, chiffre à comparer aux 170 000 à la même période l'an dernier ; à Hong Kong, plus de 27 000 sociétés ont été constituées pendant ce deuxième trimestre de 2020.[1] Ce sont des sociétés qui auraient pu dans le passé se tourner vers des organismes bancaires ayant pignon sur rue, mais qui aujourd'hui envisagent des alternatives numériques pour créer et faire progresser leurs entreprises.

« Certaines des entreprises mondiales les plus prospères sont nées durant ou juste après la crise financière de 2008 : regardez WhatsApp et Uber. L'état d'esprit chez la plupart des entreprises fondées pendant la COVID-19, ce sera le numérique avant tout : cela signifie que dès le premier jour, elles auront l'occasion de commencer leurs échanges commerciaux à l'échelle mondiale. Nous sommes enthousiastes à la perspective d'appuyer cette nouvelle vague d'entrepreneurs internationaux, » a souligné David Rosa, PDG de Neat.

Avec son offre d'incorporation de sociétés en ligne, de portefeuilles multidevises, de cartes de crédit professionnelles et d'envois de fonds à l'échelle internationale, Neat se concentre essentiellement sur les échanges commerciaux de PME entre l'Europe et l'Asie. L'objectif de Neat pour les prochaines années est de supprimer tout heurt dans le commerce international, non seulement en proposant aux usagers le moyen de faire circuler de l'argent, mais aussi en leur permettant d'automatiser leurs processus opérationnels (paies, comptabilité, logistique, etc.) grâce à un vaste écosystème d'outils où chacun en fin de compte sera en mesure d'exploiter aisément une entreprise internationale.

« Neat a fait preuve d'une résilience et d'un dynamisme superbes à travers la pandémie actuelle. La demande d'alternatives en ligne aux banques s'est amplifiée et l'équipe de Neat a démontré sa capacité à saisir une telle occasion tout en préservant une forte économie unitaire. Cette nouvelle injection de capital permettra à Neat de redoubler ses efforts d'acquisition de clients pour se mettre au service de plus de PME cherchant à mieux gérer leurs finances d'entreprise, » a constaté Mark Munoz, associé directeur général de Vectr Fintech Partners.

À propos de Neat

La mission de Neat consiste à favoriser l'économie pour créateurs d'entreprise, avec comme point de départ l'établissement de comptes multidevises entièrement numériques, définis pour l'entrepreneur international d'aujourd'hui. Le compte de Neat vous offre la possibilité d'envoyer et de recevoir de l'argent dans le monde entier à des taux de change plus compétitifs que ce que vous pourriez obtenir auprès d'une banque, et il vous permet d'accéder aux cartes de crédit professionnelles de Neat pour des dépenses en ligne et hors ligne, ainsi que pour des retraits de guichets automatiques bancaires. Il comporte également un suivi intuitif des dépenses et des fonctions de sûreté. En apprendre davantage sur www.neatcommerce.com .

Remarques à l'attention des rédacteurs

Neat n'est pas une banque, et ne doit pas être mentionnée sous les termes de banque ou de compte bancaire. Vous pouvez faire référence aux services de Neat en tant qu'« alternative à une banque », « alternative pour opérations bancaires », « portefeuilles multidevises ».

La branche de Neat à Hong Kong, Neat Limited est agréée en tant qu'organisme opérateur de services monétaires (n° 19-06-02796), prestataire de fiducies ou services aux entreprises (TC006452) et prêteur d'argent (n° 0464/2020). Notre branche britannique, Neat Global Limited, est une agente enregistrée de PayrNet Limited, elle-même institution d'argent électronique agréée aux termes des réglementations de 2011 sur l'argent électronique (900594) par l'Autorité de bonne conduite financière (Financial Conduct Authority) pour l'émission d'argent électronique.

Neat a établi des partenariats avec diverses banques et institutions financières réglementées afin d'assurer des services de paiements.

Davantage d'informations : https://www.neatcommerce.com/business/security

[1] https://www.gov.uk/government/statistics/incorporated-companies-in-the-uk-april-to-june-2020 ; https://www.cr.gov.hk/en/publication/fact-stat/statistics/local-companies-incorporated/since-2014.htm

