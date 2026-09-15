NE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NE hat am 14.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 6.40 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NE 7.24 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2.72 Prozent auf 966.4 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 993.5 Millionen JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch