NDR Auto Components präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NDR Auto Components hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6.90 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5.72 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19.56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.21 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1.85 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch