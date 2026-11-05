NDR Auto Components: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NDR Auto Components präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 8.32 INR gegenüber 6.24 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22.04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.44 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 2.00 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch