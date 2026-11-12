NCsoft präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NCsoft hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 736.82 KRW gegenüber 17878.00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 686.49 Milliarden KRW gegenüber 360.04 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch