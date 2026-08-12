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12.08.2026 06:37:00
NCsoft: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
NCsoft hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 5785.36 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NCsoft -1826.000 KRW je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 770.50 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 382.39 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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