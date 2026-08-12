NCsoft: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NCsoft hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 5785.36 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NCsoft -1826.000 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 770.50 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 382.39 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch