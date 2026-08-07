NCR verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NCR liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NCR die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NCR in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21.47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 523.0 Millionen USD im Vergleich zu 666.0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch