NCR ATMCo LLC Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NCR ATMCo LLC Registered hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 1.27 USD. Im letzten Jahr hatte NCR ATMCo LLC Registered einen Gewinn von 0.340 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1.96 Prozent zurück. Hier wurden 1.10 Milliarden USD gegenüber 1.12 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch