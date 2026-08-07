NCR ATMCo LLC Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NCR ATMCo LLC Registered präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.86 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NCR ATMCo LLC Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0.600 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1.10 Milliarden USD, gegenüber 1.10 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0.09 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch