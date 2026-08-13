NCL Research Financial Services veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NCL Research Financial Services präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.01 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NCL Research Financial Services 0.020 INR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 22.2 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 14.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NCL Research Financial Services 26.0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch