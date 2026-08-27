nCino verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

nCino äusserte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.05 USD. Im Vorjahresviertel waren -0.130 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 161.0 Millionen USD gegenüber 148.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch