NCAB Group Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NCAB Group Registered liess sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NCAB Group Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.69 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0.330 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 54.13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.46 Milliarden SEK, während im Vorjahreszeitraum 949.2 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0.629 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1.33 Milliarden SEK geschätzt.

Redaktion finanzen.ch