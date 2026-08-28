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28.08.2026 06:37:00
NBTM New Materials Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
NBTM New Materials Group präsentierte am 27.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.12 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.240 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 1.54 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.47 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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