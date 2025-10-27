NBT BancorpShs Aktie 955949 / US6287781024
|
27.10.2025 23:11:39
NBT Bancorp Inc. Profit Rises In Q3
(RTTNews) - NBT Bancorp Inc. (NBTB) revealed earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $54.47 million, or $1.03 per share. This compares with $38.09 million, or $0.80 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 32.5% to $134.66 million from $101.66 million last year.
NBT Bancorp Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $54.47 Mln. vs. $38.09 Mln. last year. -EPS: $1.03 vs. $0.80 last year. -Revenue: $134.66 Mln vs. $101.66 Mln last year.
