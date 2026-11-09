NBHSA B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NBHSA B hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.78 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NBHSA B -4.080 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 112.1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NBHSA B 99.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch