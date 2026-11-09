NBHSA A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NBHSA A hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 3.91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -20.380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NBHSA A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 112.1 Millionen USD im Vergleich zu 99.7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch