NBCC (India) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NBCC (India) präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.57 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.490 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.60 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 5.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.91 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch