NB Bancorp Aktie 128989951 / US63945M1071
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23.04.2026 00:02:07
NB Bancorp, Inc. Q1 Profit Advances
(RTTNews) - NB Bancorp, Inc. (NBBK) released earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $14.98 million, or $0.36 per share. This compares with $12.65 million, or $0.33 per share, last year.
Excluding items, NB Bancorp, Inc. reported adjusted earnings of $15.79 million or $0.38 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 46.4% to $69.38 million from $47.40 million last year.
NB Bancorp, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $14.98 Mln. vs. $12.65 Mln. last year. -EPS: $0.36 vs. $0.33 last year. -Revenue: $69.38 Mln vs. $47.40 Mln last year.
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