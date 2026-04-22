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NB Bancorp Aktie 128989951 / US63945M1071

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23.04.2026 00:02:07

NB Bancorp, Inc. Q1 Profit Advances

NB Bancorp
21.45 USD -0.60%
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(RTTNews) - NB Bancorp, Inc. (NBBK) released earnings for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $14.98 million, or $0.36 per share. This compares with $12.65 million, or $0.33 per share, last year.

Excluding items, NB Bancorp, Inc. reported adjusted earnings of $15.79 million or $0.38 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 46.4% to $69.38 million from $47.40 million last year.

NB Bancorp, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $14.98 Mln. vs. $12.65 Mln. last year. -EPS: $0.36 vs. $0.33 last year. -Revenue: $69.38 Mln vs. $47.40 Mln last year.

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Short 13’873.01 13.97 STCBFU
Short 14’400.20 8.93 B58SLU
SMI-Kurs: 13’067.63 22.04.2026 17:30:56
Long 12’534.04 19.90 SW7BAU
Long 12’233.13 13.68 S6IBVU
Long 11’711.06 8.93 SHFB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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